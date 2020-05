Grêmio descarta trabalho especial para Diego Souza

O meia-atacante Diego Souza, que voltou a treinar depois de cumprir isolamento por ter contraído Covid-19, treinou normalmente ao lado dos jogadores do grupo do Grêmio. Mesmo tendo testado positivo para o vírus, de forma assintomática, o jogador passará pelos trabalhos como os demais companheiros, como explicou o preparador físico Márcio Meira.

"A gente pensou em começar desde o início, como todos fizeram, até que ele alcançasse o nível que estão os demais. Só que poderia ficar muito difícil para ele, treinar sozinho. O Diego já vem de uma quarentena. Então, é melhor que ele se junte ao grupo, entre no trabalho geral e, ao final, a gente veja o que ainda falta para ele, para fazer trabalhos individuais”, explicou o profissional, que também teve coronavírus e ficou em isolamento.

“Por enquanto, prefiro que ele trabalhe com o grupo, mesmo estando um pouco atrás em termos de tempo, resistência, números e frequência. Isso é mais fácil de eliminar depois, do que fazer desde o início, em um ritmo diferente", acrescentou o preparador gremista.

Enquanto isso, as especulações nas janela de transferência europeia seguem citando jogadores do Tricolor. Ontem, foi a vez do jornal inglês The Manchester Evening News, que apontou Matheus Henrique como alternativa para uma possível saída de Fernandinho do Manchester City. O volante seguiria o mesmo perfil no time comandado por Pep Guardiola.