Por Silverstone, Boris Johnson discute relaxamento

Uma medida do governo britânico, que envolve a quarentena obrigatória para quem chegar ao Reino Unido nos próximos dias, agitou diretamente os bastidores da Fórmula 1. Isso porque há um plano de se ter dois Grandes Prêmios em Silverstone, em 26 de julho e 2 de agosto, para minimizar os efeitos do calendário, prejudicado pela pandemia do coronavírus.

Tentando impedir um adiamento ou cancelamento das provas por conta da regra que envolve isolamento de 14 dias, o primeiro-ministro Boris Johnson decidiu intervir na questão e abriu conversas com ministros e membros da Fórmula 1 no início desta semana.

A ideia do premiê é flexibilizar esta regra para toda a categoria. Assim, ficaria garantido que todos os envolvidos possam chegar à Inglaterra e trabalhar normalmente. Caso isso não consiga ser feito em tempo hábil, Silverstone poderia receber provas até agosto, se necessário. Depois, os GPs teriam que ser cancelados, já que a intenção é cumprir a agenda na Ásia. Até o momento, todas as provas do calendário ocorrerão sem a presença de público, com a primeira em 5 de julho, na Áustria.