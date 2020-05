Após reabrir shoppings e igrejas, Paraná libera treinos de jogadores de futebol

Após liberar a reabertura de shoppings e até de igrejas, a secretaria de saúde do Paraná autorizou na segunda-feira (25) o retorno dos treinamentos físicos para os jogadores dos clubes de futebol do estado. A medida também vale para árbitros e assistentes.

Nesta primeira etapa de retomada, estão permitidos os exercícios de profissionais dos clubes paranaenses que possuem calendário nacional para 2020 e os que estão na fase de quartas de final do campeonato paranaense. Os treinos devem ser individuais, com horários agendados. As jogadoras também poderão treinar, desde que ligadas a clubes profissionais com calendário nacional confirmado pela CBF. A autorização não inclui a divisão de base dos clubes.

Os clubes deverão cumprir medidas de segurança sanitária, como distanciamento entre treinadores e jogadores. Além disso, na chegada ao treinamento, o atleta deverá responder a um questionário que tratam dos sintomas do novo coronavírus e medir a temperatura.

Os treinos coletivos ainda devem aguardar recomendações posteriores, de acordo com a secretaria, assim como os jogos oficiais e treinamentos, ainda sem data para retorno. A Federação Paranaense de Futebol prevê a retomada do campeonato do estado para a metade de junho, mas a data ainda vai depender do cenário da pandemia no Paraná. A última rodada da competição ocorreu no dia 13 de março.

Nesta segunda-feira, os principais shoppings de Curitiba reabriram as portas com movimento tímido, mas houve formação de filas na entrada para medição de temperatura de clientes. No Park Shopping Barigui, 60% das lojas funcionaram neste primeiro dia e pouco mais de 1.000 clientes circularam pelo estabelecimento, menos da metade do movimento normal para o dia.