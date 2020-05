Praxedes renova o vínculo até 2025

Um dos principais destaques do grupo campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano teve seu contrato ampliado com o Inter. O jovem Bruno Praxedes, de apenas 18 anos, já está no elenco principal, sob o comando do técnico Eduardo Coudet. O antigo vínculo do jogador ia até o final de 2022, agora, foi estendido por mais três temporadas, até abril de 2025.

Praxedes já atuou em cinco partidas pelo time principal nesta temporada. Oriundo do Rio de Janeiro, o garoto não escondeu a felicidade de renovar o contrato. "Muito feliz, cheguei faz pouco tempo, mas o clube me deu um voto de confiança e fico muito grato. Penso em ganhar muitos títulos e fazer história no Inter", projetou o jogador que chegou a Porto Alegre no ano passado.

A direção comunicou a ampliação do vínculo através do site oficial. Na foto principal, Praxedes está ao lado do presidente Marcelo Medeiros e do vice-presidente de futebol, Alessandro Barcellos. Como informou o Colorado, a multa rescisória prevista no contrato chega na casa dos € 60 milhões (R$ 365 milhões). O clube fica com 50% dos direitos do atleta e a outra metade é do Fluminense.

Nos próximos dias, deve ser divulgada mais uma renovação de contrato de uma promessa colorada. O meio-campo Johnny deve prorrogar o vínculo até dezembro de 2022. O jogador de 18 anos nasceu no Estados Unidos e chegou no País com apenas três meses. Ele já foi convocado pela seleção norte-americana. Os dois jogadores receberam uma valorização salarial.

As atividades físicas e técnicas seguiram nesta quinta-feira (21) no CT Parque Gigante. Foi o penúltimo treino da semana, já que no sábado (23) e no domingo (24), os jogadores estarão de folga. Nesta sexta (22) e na segunda-feira (25), atletas, comissão técnica e funcionários que possuem contato diário serão submetidos a uma segunda testagem para a Covid-19. A ideia do departamento médico é evitar ao máximo uma possível contaminação. Até agora, ninguém testou positivo para o coronavírus.