COI admite cancelar os Jogos se coronavírus não estiver controlado

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, reconheceu, nesta quinta-feira (21), que os Jogos de Tóquio terão de ser cancelados caso a pandemia do coronavírus não esteja controlada em 2021. Em função do surto da doença pelo mundo, o evento foi adiado por um ano.

A afirmação de Bach está em consonância com declaração recente de Shinzo Abe, premiê japonês, de que o evento pode não ocorrer caso a pandemia não esteja contida. O país registra 784 mortes em função do coronavírus. "Consigo entender isso, porque você não pode empregar para sempre 3 mil, 5 mil pessoas em um comitê organizador. Você não pode mudar todo ano a programação esportiva mundial de todas as federações. Você não pode ter os atletas sob incerteza", afirmou Bach.

O dirigente reforçou, porém, o discurso de que o COI está comprometido em realizar o evento em 2021. No entanto, reconheceu que há muitas indefinições, incluindo a possibilidade de os atletas terem de permanecer em isolamento durante o período das Olimpíadas.

"O que isso pode significar para a vida em uma Vila Olímpica? Todos esses cenários estão sendo considerados e é por isso que estou dizendo que é uma tarefa gigantesca, porque existem muitas opções que não são fáceis de abordar", apontou Bach. Os Jogos foram remarcados para entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021.