Médico da FIA garante retorno da Fórmula 1 mesmo com casos de Covid-19

Responsável pelo regulamento técnico da Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) garante que o pior momento da pandemia do novo coronavírus já passou e em breve será possível começar a temporada 2020. O médico da entidade, o francês Gérard Saillant, disse que, mesmo se a categoria registrar alguns casos positivos, isso não inviabiliza a realização de corridas.

O médico francês afirmou que a categoria não deve passar por novos adiamentos e alterações de calendários. "Se nós tivermos um caso positivo da doença, ou quem sabe até dez, é perfeitamente possível se fazer um ajuste específico para esse problema. Em termos médicos, isso não seria um problema que irá atrapalhar", afirmou.

Saillant se tornou conhecido no mundo esportivo por ter comandado a cirurgia no joelho do atacante Ronaldo Fenômeno em 2000 e acompanhado a cirurgia feita em Neymar, em 2018, conduzida pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, em Belo Horizonte.

Agora, o médico se ocupa em avaliar junto com dirigentes da F-1 a criação de um protocolo de segurança, que inclui a testagem de todos os integrantes das equipes presentes às corridas e a realização de provas sem a presença de público.

Recentemente, a primeira competição de automobilismo a retomar o calendário foi a Nascar, nos Estados Unidos. Já a previsão da F-1 é começar dia 5 de julho, na Áustria.