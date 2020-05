Uma das contratações mais contestadas no Grêmio, ao lado do atacante Diego Souza, foi a de Thiago Neves. Após uma passagem com fim conturbado pelo rebaixado Cruzeiro, o meia de 35 anos sabe da cobrança que é atuar no clube. O jogador disse que se inspira bastante no técnico Renato Portaluppi e no atacante Luan, ídolo recente com passagem vitoriosa com a camisa tricolor.

"Tenho me preparado ao máximo para ser ídolo igual o Renato, igual foi o Luan e outros atletas. Se for preciso, vou dar carrinho na bandeirinha de escanteio, comer grama, vou ralar muito para ficar marcado na história do Grêmio", disse o jogador em entrevista à Grêmio TV.

Thiago falou ainda sobre a busca pela titularidade, seu principal objetivo quando a bola voltar a rolar. "Cheguei depois de todo mundo e tive dificuldades para entrar no ritmo. Agora, voltando junto com todo mundo, vai ser melhor. Costumava jogar em outro estilo no time que estava. Agora, já sei como as coisas funcionam aqui."

O treinamento desta quinta-feira (14) teve um elemento diferente: a bola. Pela primeira vez após a retomada dos trabalhos, paralisados devido à Covid-19, os jogadores tiveram contato com a protagonista. Orientados pelo auxiliar Alexandre Mendes, os atletas foram divididos em grupos de seis, depois em duplas, trocando passes e percorrendo um circuito. A última parte foi de conclusões a gol.