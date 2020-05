Grêmio lança uniformes para a temporada 2020

Mesmo com a bola parada e com os jogos suspensos pela pandemia do novo coronavírus, o Grêmio e a Umbro Brasil, juntos desde 2015, lançaram a nova coleção de camisas inspiradas no torcedor tricolor. Com design diferenciado e detalhes exclusivos, os mantos 1 e 2 homenageiam a garra dos gremistas, através da frase “É Puro Sentimento”, reafirmando a posição do time, como um Clube de Todos.

A camisa 1, no tradicional tricolor, tem gola V, com tecido diferenciado nas costas - pouco maior que a parte frontal - e por um leve recorte lateral, que facilita o caimento e ajuste do produto. Já o segundo manto, com a novidade de ser listrado na parte da frente e na manga, nas cores branca e azul claro, tem detalhes técnicos semelhantes, com a gola V com detalhe diferenciado. Para celebrar o tema da camisa, a Umbro também criou duas etiquetas exclusivas.

O primeiro, na barra da camisa, possui a frase “É Puro Sentimento”, juntamente com o escudo feito para celebrar o Mundial de Clubes conquistado em 1983 - uma forma octogonal com fundo prata envolve esses elementos. O segundo selo, na altura da nuca, traz o diamante da Umbro, acima de ‘ramos da vitória’ em formato geométrico, com a bandeira do Grêmio estilizada e a frase “Clube de Todos”. Outro detalhe é o escudo gremista produzido em TPU, tecnologia usada pela marca inglesa que destaca o brasão.

Os torcedores podem conferir os uniformes pelo site oficial da loja do clube: gremiomania.com.br. As camisas custam R$319,90 (atleta) e R$259,90 (classic). A versão feminina tem valores de R$249,90 (atleta) e R$199,90 (classic). Sócios em dia, têm 20% de desconto.

