Direção faz acordo e corta 25% dos salários do elenco

A direção do Inter anunciou, nesta quarta-feira (13), a redução de 25% no salário do elenco principal. A ação foi adotada após acordo entre os atletas e o clube para controlar a crise financeira gerada diante da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com os dirigentes, o acerto evita novas demissões e suspensão de vínculos. No início do mês, o Inter demitiu 44 colaboradores em apenas um dia, entre eles, o ex-zagueiro Índio, campeão mundial em 2006, que atuava no relacionamento social do clube. A lista de desligamentos é bem maior pelo acumulado de saídas anteriores e algumas que se seguiram.

Em nota, o Colorado informou que o acordo foi alcançado em reunião realizada durante a manhã com o grupo de jogadores. É o segundo acerto entre clube e atletas desde a paralisação dos jogos por conta da pandemia.

O Inter informou ainda que vai reduzir a carga horária do quadro de funcionários. Segundo o texto divulgado pelo clube, colaboradores com menores salários terão pagamentos mantidos na integralidade.

Enquanto isso, os atletas seguem trabalhando para buscar o recondicionamento físico após quase 50 dias sem atividades. Nesta quarta-feira, eles retomaram as atividades depois da folga de terça-feira, devido ao mau tempo. Sob chuva, a comissão técnica organizou estações de exercícios. Depois de cuidar da parte física, os atletas realizaram atividades de força. A bola apareceu em um trabalho de cruzamentos e finalizações, respeitando o distanciamento entre cada um.