Conmebol recua e não projeta datas para Libertadores e Eliminatórias

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) recuou em relação às antigas manifestações sobre a projeção de datas para o retorno da Copa Libertadores e o início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Ao invés de trabalhar com previsões, a entidade definiu que a bola rolará somente com liberação total das autoridades sanitárias de cada país do continente.