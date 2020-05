Chefe da Mercedes diz que considerará Vettel para 2021

A notícia da saída de Sebastian Vettel da Ferrari ao final desta temporada sacudiu os bastidores da Fórmula 1 nesta terça-feira (12). O contrato do tetracampeão mundial com a equipe italiana acaba em dezembro e ele fica livre para assinar com qualquer escuderia para 2021. Nessa lista entra a Mercedes, a melhor da atualidade, que ainda não tem compromisso firmado com seus dois pilotos: o inglês Lewis Hamilton e o finlandês Valtteri Bottas.

Chefe da equipe alemã, Toto Wolff afirmou que já está sabendo do anúncio da Ferrari e que vai considerar o nome do alemão para definir a dupla de pilotos para a disputa da temporada de 2021 da Fórmula 1. "Sebastian é um ótimo piloto, tem uma grande personalidade e seria capaz de fortalecer qualquer equipe da F-1", disse Wolff. "Pensando no futuro, nós estamos comprometidos com a lealdade aos atuais pilotos. Entretanto, não podemos ignorar esse movimento", prosseguiu.

Atualmente, a Mercedes está em negociações com Hamilton para um novo contrato. O atual vínculo de três anos do hexacampeão mundial se encerra no fim do ano e ele já é especulado na própria Ferrari - isso desde o fim do ano passado, quando se encontrou com o presidente da escuderia italiana, John Elkann, em um evento social.

Com relação a Valtteri Bottas, a Mercedes sempre assinou prorrogações de um ano a cada temporada desde que o finlandês chegou em 2017, mas teve que esperar até agosto do ano passado para ser confirmado para 2020. O piloto disse durante os testes de pré-temporada, em fevereiro, que esperava que as negociações sobre um novo contrato para 2021 ocorressem de maneira mais particular e fossem resolvidas logo.