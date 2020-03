Elenco de Juventus e Real Madrid entram em quarentena por coronavírus

Elenco de alguns dos principais clubes da Europa estão entrando em quarentena em razão da epidemia do coronavírus. Juventus, Inter de Milão, Torino e Real Madrid são alguns dos times que já anunciaram a suspensão de todos os treinamentos e jogos até que a situação melhore. No gigante espanhol, um jogador de basquete teve a confirmação da doença nesta quinta-feira.

Na quarta-feira, foi anunciado que o zagueiro Daniele Rugani, da Juventus, contraiu a doença e isso fez com que a preocupação aumentasse. O atleta, de 25 anos, faz parte do time principal da equipe de Turim e como a enfrentou a Inter no domingo, a equipe de Milão decidiu entrar em quarentena. O Torino, por precaução, fez o mesmo. O Real Madrid, na Espanha, decidiu adotar a mesma postura após descobrir que um jogador do time de basquete também contraiu a doença.

O Real Madrid divulgou um comunicado nesta quinta-feira informando que tanto a equipe de basquete como o time principal de futebol entraram em quarentena. O futebol compartilha a mesma estrutura do time de basquete. Consequentemente, os jogos do Real no basquete e no futebol foram suspensos.

tudo sobre o coronavírus > Acesse, o que é, contágio, prevenção e situação pelo mundo e no Brasil

O português Cristiano Ronaldo, companheiro de Rugani na Juventus, não poderá retornar para a Itália. Ele foi visitar sua mãe, que sofreu um AVC no começo do mês, na Ilha da Madeira, em Portugal, e a determinação é que ele continue por lá pelos próximos dias.

Jogadores do clube italiano devem permanecer em casa e Rugani passará por um trabalho personalizado de condicionamento físico. Desde segunda-feira, toda a Itália está em quarentena e a recomendação é que as pessoas só saiam da residência em casos de extrema necessidade. O comércio está fechado, exceto farmácias e mercados. Todas as atividades esportivas estão suspensas até o início de abril.