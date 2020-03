Confira números e atrativos do primeiro Grenal pela Libertadores

Até esta quinta-feira (12) Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Gauchão e Copa Sul-Americana. Em cada uma dessas quatro competições, o clássico Grenal reserva histórias para colorados e gremistas. Logo a Libertadores, maior torneio da América do Sul e que já trouxe grandes rivalidades do continente como Peñarol x Nacional, Boca Juniors x River Plate e Palmeiras x Corinthians, ainda não tinha sido palco do clássico gaúcho.

Grêmio Inter O Grenal 424 traz como principal atrativo o ineditismo do jogo, apesar de não ser válido por fase eliminatória. Em 2020, a Copa Libertadores entra na sua 61ª edição, com 20 participações gremistas e 13 coloradas. O, ao lado do São Paulo, é o clube brasileiro com maior número de participações e há três anos frequenta a semifinal da competição. O, por sua vez, chegou à semifinal pela última vez em 2015, quando foi eliminado pelo Tigres, do México.

Curiosidade: a única vitória colorada na Arena do Grêmio foi em 2014 no dia 30 de março, primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho daquele ano. Na ocasião, o time treinado por Abel Braga venceu o Tricolor por 2 a 1 com dois gols de Rafael Moura. Desde lá, foram cinco vitórias gremistas e seis empates na Arena, com destaque para a goleada de 5 a 0 em 2015.

Antes da definição dos confrontos pela fase de grupos da Libertadores, a Copa Sul-Americana havia sido a única competição internacional a receber jogos da dupla. Por duas vezes, em 2004 e 2008, o Inter se deu melhor, avançando à fase seguinte.

Números do clássico Grenal:

Vitórias do Inter: 156

Vitórias do Grêmio: 133

Empates: 134

Gols do Inter: 585

Gols do Grêmio: 552

Estatísticas à parte, há uma certeza. Quando o árbitro argentino Fernando Rapallini apitar o início da partida, às 21h, nesta quinta, as portas do continente estarão abertas para a maior rivalidade do Brasil.