Grêmio prepara recebimento com 20 mil bobinas para Grenal da Libertadores

Nesta quinta-feira (12), a Arena do Grêmio vai ficar com cara de Olímpico Monumental. Para um dos Grenais mais importantes da história até agora, o primeiro válido pela Copa Libertadores da América, o Grêmio vai resgatar a tradição do velho casarão e distribuirá 20 mil bobinas para os torcedores receberem o time.

Diferentemente do que ocorria nos jogos mais importantes do Olímpico, após a mudança para a Arena, os recebimentos passaram a ser intermediados pelo clube. “O Grêmio conseguiu uma concessão junto à Conmebol e vai distribuir as bobinas entre os torcedores”, explicou o gerente do Departamento do Torcedor Gremista (DTG), Thiago Floriano.

A Geral do Grêmio, maior torcida “barra-brava” do clube, se pronunciou no Twitter: “A Conmebol proíbe quase tudo. Vamos driblar isso. 20 mil bobinas, a banda da Geral e cantoria pesada pra cima do rival nos 90 minutos”.

O Grenal das Américas será nessa quinta-feira, às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.