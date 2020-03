Geromel volta aos treinos e Kannemann segue sendo dúvida para o Grenal

O mistério da zaga gremista ganhou mais um capítulo no treinamento de ontem. Na atividade realizada no CT Luiz Carvalho, Geromel trabalhou normalmente ao lado de seus companheiros, já Kannemann não foi a campo e diminuiu as chances de fazer história ao participar do primeiro Grenal pela Libertadores da América, amanhã, na Arena. Ele não atua desde o dia 30 de janeiro, pelo Gauchão. No início de fevereiro, o jogador passou por uma cirurgia no pé esquerdo.

A ordem no mistério foi alterada. No treino de segunda-feira, o argentino foi a campo e Geromel não apareceu. Sem participar de uma atividade desde a vitória sobre o América de Cali, na Colômbia, o capitão, que sentiu um desconforto muscular na coxa direita, pode estar confirmando sua presença entre os titulares. Entretanto, a alteração da dupla nos treinos pode ser uma estratégia do técnico Renato Portaluppi para driblar a imprensa e confundir o lado vermelho.

Tirando essa dúvida, o restante do time não deve ter surpresas e o Grêmio deve entrar em campo diante do maior rival pela 2ª rodada do Grupo E do torneio continental com Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz (Kannemann) e Caio Henrique; Maicon, Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson e Everton; Diego Souza.