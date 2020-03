Moisés vira opção para o Grenal pela Libertadores

O técnico Eduardo Coudet ganhou mais uma opção para o Inter no clássico contra o Grêmio, nesta quinta-feira (12), pela Copa Libertadores. Nesta terça-feira (10), na parte aberta à imprensa do treinamento no CT do Parque Gigante, o lateral-esquerdo Moisés foi a campo. A baixa foi o atacante Gustavo, que deixou o trabalho antes do fim por causa de dores e pode ficar de fora da partida histórica.

Moisés não atua desde o dia 1º de fevereiro, quando o time perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, pelas semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. No entanto, o jogador vindo do Bahia está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, foi a campo, e pode ficar à disposição do treinador argentino.

Isso aumenta as possibilidades para Coudet escalar as laterais do Inter. Na esquerda, Moisés disputa vaga com Uendel, o favorito a participar do Grenal 424. E o treinador também precisará escolher entre Saravia e Rodinei para a direita. O Colorado tem outra indefinição para a partida: D'Alessandro ou Thiago Galhardo na armação do setor ofensivo. Além disso, Patrick, após marcar dois gols contra o Brasil de Pelotas no domingo, ganhou pontos com Coudet.

"O D'Ale é muito querido, sempre nos ajudou. Todo mundo conhece a história dele no Inter e no Grenal. O importante é ter muitas opções e um grupo forte para buscar os objetivos", afirmou Edenilson em entrevista coletiva. Sobre o camisa 10, ele ainda reforçou: "Isso aí deixamos para o treinador. Ele se preparou e estudou para isso. Ele que se vire (risos)."

Assim, o Inter pode entrar em campo com Marcelo Lomba; Saravia (Rodinei), Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Uendel; Musto; Marcos Guilherme, Edenilson, Thiago Galhardo (D'Alessandro) e Boschilia; Guerrero. Saravia, recém-chegado ao clube e que estreou no domingo contra o Brasil-Pel, foi convocado ontem para as duas primeiras partidas da seleção argentina pela Eliminatória Sul-Americana para a Copa 2022. Ele será desfalque nos confrontos contra Esportivo, dia 25, e Aimoré, no dia 1 de abril, pelo Gauchão.