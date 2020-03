Performance e rendimento no futebol são tema de curso no Inter

Performance. Alto rendimento. Velocidade. Cognição. Cada um desses termos diz muito do que o futebol profissional, principalmente, pode mostrar em campo e que exige preparação, da base ao grupo de ponta. Esta pauta será alvo de um curso organizado pelo Internacional e Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança (Esefid) da Ufrgs nesta sexta-feira (13) em Porto Alegre.

O painel “Performance: da Formação ao Elevado Rendimento” vai reunir nomes que compõem o quadro do Inter e integrantes de uma consultoria internacional que começa a fazer um trabalho no Colorado. O curso, com inscrições abertas, dá continuidade à série Pensando Futebol, criada na parceria entre clube e a escola da Ufrgs.

A proposta deste evento busca analisar e refletir sobre os aspectos influenciadores da performance do atleta de Futebol e os fatores contextuais relacionados com a aquisição/desenvolvimento desta dimensão esportiva.

Serão palestrantes Élio Carraveta, professor e que atua na equipe profissional do Inter, abordando Performance no futebol: da base ao elevado rendimento; o fisioterapeuta Rafael Soutinho, que atua na base do Colorado, que abordará o monitoramento físico dos atletas da base, e os profissionais da Double Pass, empresa Belga, que presta assessoria e consultoria a clubes e federações do futebol.

Os dois especialistas da Double Pass, Steven Pobst e Philippe Rosier, abordarão o tema “Saúde e performance”. Hans Vander e Kevin Nicholson, também da consultoria, falarão sobre “Filosofia do jogo de futebol”.