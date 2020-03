Colorados esgotam ingressos para Grenal da Libertadores

A semana Grenal iniciou corrida para os colorados que desejavam ir à Arena. Em comunicado oficial na manhã desta segunda-feira (9), o Internacional divulgou que todas as reservas foram feitas para o espaço destino à torcida visitante. Com isso, quem fez a reserva tem até quarta-feira para fazer a retirada do ingresso na Central de Atendimento ao Sócio (CAS) do Beira-Rio.