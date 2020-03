Com Everton, Tite convoca seleção brasileira para eliminatórias

Atualizada às 12h15min

O técnico Tite fez, nesta sexta-feira (6), a primeira convocação da seleção brasileira para as eliminatórias da América do SUl para a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. O atacante Everton, do Grêmio, marcou presença como o único atleta de um clube gaúcho a ser nomeado.

O técnico convocou três jogadores do Flamengo: o meio-campista Everton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Essa foi a primeira convocação de Everton Ribeiro com Tite. Bruno Guimarães, ex-Athletico e hoje no Lyon (FRA), também faz sua estreia com o comandante.

O Flamengo é o time com mais convocados, ao lado do Paris Saint-Germain de Neymar, Marquinhos e Thiago Silva.

Dentre os atletas que atuam no país, também chamou os goleiros Weverton, do Palmeiras, e Ivan, da Ponte Preta e o lateral Daniel Alves, do São Paulo. O goleiro Alisson, do Liverpool, está com uma lesão muscular que também o tirou das próximas partidas da equipe inglesa.

O time de Tite vai estrear nas eliminatórias no próximo dia 27, em Recife, contra a Bolívia, e depois vai a Lima encarar o Peru, no dia 31 de março.

Uma das tendências para o trabalho que visa o próximo Mundial é usar o camisa 10 do Brasil, Neymar, mais avançado e mais à esquerda, algo semelhante ao que vem fazendo o técnico Thomas Tuchel no Paris Saint-Germain.

Segundo Matheus Bachi, auxiliar e filho de Tite, afirmou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a comissão não pretende usar Daniel Alves de armador, como ele vem atuando no São Paulo, mas sim como lateral-direito, posição que o consagrou no futebol e onde atuou por toda a carreira antes do retorno ao Brasil.

Veja a lista dos convocados por Tite:

Goleiros :

Ederson

Ivan

Wewerton

Defensores:

Daniel Alves

Danilo

Alex Sandro

Renan Lodi

Éder Militão

Filipe

Marquinhos

Thiago Silva

Meias:

Arthur

Bruno Guimarães

Casemiro

Éverton Ribeiro

Fabinho

Philippe Coutinho

Atacantes: