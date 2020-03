Contra o Pelotas, Grêmio pode ter volta de Jean Pyerre aos gramados

O Grêmio pode ter um retorno de peso domingo (8), às 16h, na Zona Sul do Estado. O meia Jean Pyerre deve ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi para enfrentar o Pelotas, na Boca do Lobo, pela 2ª rodada do Gauchão. Sem atuar desde o dia 20 de setembro, o jogador sofreu uma grave lesão muscular na coxa direita e passou por um logo processo de recuperação. Nesta quinta-feira (5), ele fez um teste no coletivo realizado no CT Luiz Carvalho.

Caso não esteja sentido dores, Jean Pyerre deve viajar com o grupo para Pelotas. Outro que apareceu no campo foi Kannemann. Ele trabalhou com bola pela primeira vez, mas ainda não tem condições de ser liberado. Os titulares que se reapresentaram, realizaram exercícios na academia. Para domingo, o time deve ter Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, Rodrigues e Cortez; Darlan e Thaciano; Patrick, Thiago Neves e Pepê; Luciano.