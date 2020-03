Coudet deve observar jogadores reservas do Inter contra o Brasil-Pel

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Antes do histórico Grenal pela Libertadores, o Inter recebe o Brasil de Pelotas, pela 2ª rodada do Gauchão. A partida será às 19h de domingo (8). E para este confronto, o técnico Eduardo Coudet poderá fazer algumas observações, visando o torneio continental. A tendência é de que uma equipe reserva entre em campo, apenas com Marcelo Lomba de titular.

Quem pode fazer sua estreia com a camisa colorada é o recém-chegado Saravia. O lateral-direito argentino foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (5) e chegou por empréstimo junto ao Porto, de Portugal, até o fim do ano. Homem de confiança de Coudet, o jogador de 26 anos foi campeão com o treinador pelo Racing. Saravia também jogou a Copa América pela seleção argentina. Ele só aguarda questões legais para ser utilizado.

"Foi muito importante a conversa com Coudet. Já conheço ele, seus objetivos, maneira de trabalhar, sua intensidade. Estou muito contente pelo interesse. Vou trabalhar muito para estar do tamanho deste clube", disse o lateral.