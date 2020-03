Seleção brasileira - O técnico Tite convoca nesta sexta-feira (6), os jogadores para os dois primeiros compromissos - Bolívia e Peru - pelas Eliminatórias para o Mundial de 2022, no Catar.

Copa do Brasil - A CBF realizou, nesta quinta-feira (5), o sorteio dos mandos de campo da terceira fase do torneio. Dos três gaúchos que seguem na competição, apenas o São José decide em casa, diante do Atlético-GO. Juventude contra o América-RN e o Brasil-Pel frente ao Brusque, iniciam o mata-mata em seus domínios. A partida de ida é no dia 11 de março e, a de volta, no dia 18.