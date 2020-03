Ingressos para primeiro Grenal em Libertadores começam a ser vendidos

A venda de ingressos para o primeiro Grenal da história em uma Libertadores foi aberta nesta quinta-feira (5). O Grenal 424 entre Grêmio e Inter será no dia 12, daqui a uma semana, na Arena, em Porto Alegre, a partir das 21h.

Para o público em geral, a venda de bilhetes, caso não sejam todos vendidos, começará no sábado (7). A bilheteria física do Tricolor na Arena estará aberta na terça (10) e na quarta-feira (11), das 11h às 18h, informou a gestora.

Foram reservados 2 mil ingressos para os torcedores do Inter, que são vendidos pelo clube.

Serão dois Grenais na fase de grupos da Libertadores 2020. Depois do clássico do dia 12, o outro será em 8 de abril no Beira-Rio. Grêmio e Inter estão no Grupo E, que já é encarado como grupo da morte pelo nível da disputa e pela presença dos dois gaúchos.

Inter superou o Universidad Católica por 3x0 Grêmio vendeu o América de Cáli, por 2x0 Na estreia na competição, os dois times gaúchos e rivais venceram. O, e o. Os dois jogos foram na terça-feira (3). O Inter jogou em casa, e o Tricolor na Colômbia.

Tabela com preços dos ingressos para o Grenal 424:

A Arena Porto-Alegrense informa ainda que o valor para camarote avulso ou compartilhado é de R$ 300,00 por pessoa e para meia entrada tem limite de duas unidades para menor e idoso e de um para estudante.