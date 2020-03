Grenais da Libertadores não terão torcida mista

Uma prática bem-sucedida nos últimos cinco anos em clássicos Grenais não será repetida nos dois jogos válidos pela Libertadores da América. A torcida mista, adotada desde março de 2015, não será adotada no torneio continental, tanto na partida da próxima quinta-feira (12) na Arena, nem no jogo do dia 8 de abril, no Beira-Rio. Para a área ser liberada, as duas direções precisariam de uma autorização da Conmebol.

O regulamento da entidade que controla o futebol sul-americano não prevê a venda de ingressos para áreas mistas, apenas visitantes. Além disso, a queda na procura por entradas para este setor foi levada em conta para as duas direções, tanto do Inter, como do Grêmio.

A opinião das autoridades da segurança pública do município e do Estado também foram levadas em conta. No entanto, essa decisão não põe fim à iniciativa de um setor para as duas torcidas assistirem juntas. Na partida válida pelo Gauchão, no próximo dia 21, no Beira-Rio, a torcida mista será retomada.