Grêmio propõe linha de ônibus exclusiva para mulheres em dias de jogo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Grêmio propôs linha exclusiva de ônibus para mulheres torcedoras que vão aos jogos na Arena em Porto Alegre. Hoje já opera a Linha Futebol, que sai do Centro da Capital, com conexão direta ao palco dos jogos. Outras linhas também fazem o percurso em dias de jogos.

O Departamento do Quadro Social (QS) do Tricolor fez a proposta em reunião com representantes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Diretoria de Esportes Recreação e Lazer de Porto Alegre.

A ideia é criar uma "Linha Futebol Exclusiva para Mulheres" para ônibus circularem em pontos específicos de Porto Alegre com destino à Arena.

O Grêmio informou que a iniciativa surgiu em uma reunião com a participação de sócias e torcedoras. Em nota, o clube apontou que um dos motivos de o público feminino não ir com mais frequência e número aos jogos é "a dificuldade em deslocar-se sozinho ou em grupo até o estádio gremista".

“Considerando as desagradáveis e inaceitáveis situações de eventual discriminação e de desrespeito que elas possam sofrer no caminho até o Estádio, principalmente, mas não exclusivamente, quando não acompanhadas por homens, a implementação de uma linha dedicada ao público feminino passa a ser tratada como uma medida importante e necessária”, diz Vidal Pedro Dias Abreu, diretor do QS.