Ingressos para jogo Inter x América de Cali já estão disponíveis na internet

Os sócios colorados já podem adquirir um lugar no estádio Beira Rio para a primeira partida contra o América de Cali, na programação da Copa Libertadores 2020. A partida acontece no dia 18, às 19h15min, em Porto Alegre e os ingressos já estão disponíveis no site de vendas do clube.

Nos dias 16 e 17 de março, a bilheteria do andar térreo do edifício-garagem – Coração do Gigante – funcionará para venda de ingressos e troca de vouchers, das 10h às 18h. De acordo com o regulamento da Conmebol, no dia do jogo não haverá venda de ingressos, somente a troca de vouchers.

Em seu site, o Inter também apresenta os valores dos ingressos para os diferentes tipos de associados.