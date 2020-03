Grêmio vence fora de casa em sua 20ª estreia em Libertadores

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Tricolor estreou na Copa Libertadores da América batendo o América, em Cali, por 2 a 0. Essa foi a 20ª que o clube iniciou esse campeonato continental, sendo o maior estreante brasileiro ao lado de Palmeiras e São Paulo. Com o resultado, o Grêmio fica com a vice-liderança do Grupo E e se prepara para encarar o Inter na próxima quarta (12), em casa, no primeiro Grenal na história da Libertadores.

Mesmo com a vitória tranquila, o time de Renato Portaluppi ainda não convenceu e não chegou perto das melhores exibições no comando do ídolo gremista. Mas na noite desta terça-feira (3), na Colômbia, o tricolor passou sem problemas pelos Diabos Vermelhos.

O Grêmio saiu na frente logo no início para assegurar sua 102ª vitória na competição – o maior brasileiro no quesito. O gol, aos 14 minutos, veio de uma jogada irregular. Lucas Silva cobrou falta de longe. A bola bateu em Diego Souza, após desvio na barreira, e sobrou para Victor Ferraz, impedido, abrir o placar. Nessa fase da copa, ainda não há a presença do árbitro de vídeo (VAR).

Após o gol, os gremistas relaxaram e foram gradualmente transferindo o domínio de jogo ao time de Cali, que chegou ao intervalo com maior posse de bola (57%). Algo que não ocorreu instantaneamente, mas culminou a partir dos 40 minutos, quando o América passou a pressionar o Grêmio para alcançar o empate. Os colombianos levaram muito perigo ao gol gremista, primeiro com um belo chute de Pisano, e depois com forte cabeçada de Sierra, que obrigou o goleiro Vanderlei a uma boa defesa.

Na segunda etapa, o gol veio ainda mais cedo. Após jogada de Everton, que atraiu três marcadores vermelhos, o atacante rolou a bola para Matheus Henrique, livre da marcação que tentava tirar a bola do Cebolinha, dominar e acertar um golaço de fora da área em Cali. 2 a 0.

O Grêmio aprendeu com os erros do primeiro tempo e não deixou o América dominar a partida após o gol. Pelo contrário, o time de Portaluppi foi muito maduro, manteve a bola nos pés e a partida segura, chegando a trocar passes por um minuto e meio no meio campo sem que os colombianos tocassem na bola.

Controlando o resto do jogo, e até chegando mais perto do terceiro gol que o América de descontar, o Imortal garantiu uma vitória importante fora de casa e um início de competição tranquilo em um dos grupos mais difíceis da Libertadores.

Na próxima quarta-feira, O Grêmio encara o Internacional, seu maior rival, às 21h, na Arena, em Porto Alegre. O primeiro Grenal da história da Copa Libertadores da América promete parar a Capital gaúcha.

Ficha Técnica

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel, Paulo Miranda, David Braz e Caio Henrique; Lucas Silva, Maicon (Thaciano) e Matheus Henrique (Bruno Cortez); Alisson, Everton e Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

América de Cali: Chaux; Arrieta (Juan Pérez), Marlon Torres, Segovia e Velasco; Sierra, Ureña, Pisano (Arias), Cabrera e Vergara; Rangel. Técnico: Alexandre Guimarães.

Árbitro: Guillermo Guerrero