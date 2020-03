Libertadores: Grêmio inicia luta pelo tetracampeonato na Colômbia

Maior recordista em participações no torneio continental, ao lado de São Paulo e Palmeiras, o Grêmio inicia a 20ª Libertadores na Colômbia. Hoje, às 21h30min, o Tricolor encara o América de Cali, dando início à luta pelo tetracampeonato. Após um susto, deixando um treino na semana passada mais cedo e sendo preservados em outros, Matheus Henrique e Everton devem estar em campo diante dos colombianos.

O grande mistério está no meio-campo. O técnico Renato Portaluppi pode optar pela formação com três volantes ou entrar com Thiago Neves, algo um pouco menos provável. Como o jogador vindo do Cruzeiro ainda não está 100% fisicamente, ele deve ficar como opção no banco de reservas para ser utilizado na segunda etapa. Desta forma, com Matheus Henrique e Lucas Silva, Maicon ganha mais espaço para criar.

E a dúvida está na lateral-esquerda. Mesmo que tenha atuado na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, sábado, pelo Gauchão, Caio Henrique pode estar conquistando a titularidade até então de Cortez. Caio fez uma ótima partida e se credenciou para entrar no time. Ao mesmo tempo, Cortez conta com a confiança do treinador gremista.

Após estrear em 2020 no sábado, Geromel formará a dupla defensiva com David Braz, já que Kannemann se recupera de uma lesão no pé esquerdo e deve retornar aos gramados em 15 dias. Desta forma, o Grêmio deve ir a campo com Vanderlei, Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Caio Henrique (Cortez); Lucas Silva; Matheus Henrique, Maicon, Alisson e Everton; Diego Souza.

Geromel comemorou o retorno ao time, após a lesão no joelho direito, e vê a atual Libertadores com ansiedade: “Estou muito feliz. A gente sempre sonha quando criança jogar uma Libertadores. É como se fosse a primeira. A emoção de jogar uma Libertadores não tem preço”, afirma.

Sobre a sua situação física: “Estou me sentindo muito bem. Joguei sábado e tivemos a viagem domingo. Vou conversar mais com a comissão, ter a real noção da minha situação, porque não fui submetido a nenhuma carga. Aí, vamos tomar a decisão” acrescentou.