Grêmio divulga lista de jogadores para estreia da Libertadores 2020

vencer o jogo contra o Juventude Logo depois de, o Grêmio divulgou a lista dos jogadores que viajam para a Colômbia para o primeiro confronto da Copa Libertadores 2020.

A lista foi liberada na Arena Grêmio, logo após a vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, na estreia do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

"Já estão definidos os atletas que irão disputar as primeiras fases da Conmebol Libertadores 2020", diz nota no site do Grêmio. São 30 nomes que forma escalados para a busca do tetracampeonato da competição, diz o Tricolor. Depois houve correção de dois nomes. Na número seis, entrou Ruan e saiu Leonardo, e na 18, Isaque no lugar de Ferreira.

Inter assegurou a vaga e está no mesmo grupo do Grêmio, o E. O Grêmio enfrenta o América de Cali, na Colômbia, na terça-feira (3), e depois tem jogo de volta. O time embarca neste domingo (1) para a Colômbia. A Libertadores terá dois Grenais inéditos, depois que oe está no mesmo grupo do Grêmio, o E.

Grenal 423 Os confrontos serão na segunda rodada, com a primeira partida na Arena, em 12 de março, às 21h. O segundo jogo valerá pela quarta rodada, em 8 de abril, no Beira-Rio, às 21h30min. O último confronto, o, foi vencido pelo Grêmio, por 1 a 0, válido pelas semifinais do primeiro turno do Gauchão.

Lista dos 30 nomes do Grêmio para começar a Libertadores 2020: