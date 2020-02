O Inter a um passo da fase de grupos

Fazer gols - de preferência, sem sofrê-los. Embora seja uma obviedade em se tratando de futebol, esse é um dever para o Inter no jogo desta quarta-feira (26), às 21h30min, no Beira-Rio, contra o Tolima. Depois do empate sem gols na Colômbia, o Colorado se vê obrigado a vencer para chegar à fase de grupos na Libertadores da América. Um novo 0 a 0 leva a decisão para as cobranças de pênalti, enquanto qualquer empate com gols dá a vaga aos colombianos, pelo saldo qualificado.

Pelo menos no que se refere a não levar gols, o Inter vem tendo bom desempenho. Até agora, o clube sofreu cinco gols em nove jogos na temporada; na Libertadores, Marcelo Lomba não buscou a bola nas próprias redes nenhuma vez. O problema é na frente: em fevereiro, o ataque colorado marcou quatro vezes em seis partidas, e passou em branco nas duas últimas - no jogo de ida contra o Tolima, em Ibagué, e na derrota para o Grêmio, na semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

Para reencontrar as redes, uma das apostas do treinador Eduardo Coudet é o retorno de D'Alessandro, que ficou no banco na partida de ida por desgaste físico. Ele deve formar o ataque ao lado de Guerrero, que marcou apenas um gol na temporada e terá a chance de romper o jejum, que vem desde 26 de janeiro, contra o Pelotas, pelo Gauchão.

Cogitado para jogar desde o início, o meia-atacante Marcos Guilherme deve permanecer como alternativa para a segunda etapa. Recuperado de uma entorse, Moisés treinou no começo de semana e volta a ser opção para a lateral esquerda.

Uma provável escalação para hoje é Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Cuesta e Moisés (Uendel); Musto, Edenilson, Rodrigo Lindoso e Boschilia; D'Alessandro e Guerrero.

Em coletiva após o treino de segunda-feira, o volante Edenilson falou sobre as críticas à atuação da semana passada, quando o Inter praticamente não chutou a gol contra o Tolima. "O professor pede para jogarmos da mesma maneira fora e em casa. Alguns times vão nos dificultar mais, outros menos, mas sempre tentamos seguir isso", garantiu.