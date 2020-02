Caxias vence o Grêmio e garante vaga na final do Gauchão

primeira fase do Campeonato Gaúcho O Caxias carimbou a vaga na final do Gauchão 2020 ao derrotar o Grêmio por 1 a 0 em casa, neste sábado (22), que rendeu o título da. O gol foi marcado aos 33 minutos, com ataque que foi concluído por Diogo Oliveira.

Com a vitória, o Caxias ergueu a taça Ewaldo Poeta, de campeão da primeira fase. Jogadores, direção e torcida fizeram festa.

grená derrotou o Grêmio na Arena O jogo foi eletrizante no final, após o gol do Caxias. Os jogadores tricolores tentaram descontar, em busca de empate e para levar a decisão aos pênaltis. Foi a segunda vitória do Caxias sobre o atual campeão gaúcho no campeonato. Os dois times estavam na mesma chace. O, em Porto Alegre por 2 a 0.

O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, com poucos lances a gol. O Grêmio teve a primeira chance aos 15'29" com Diego Souza.

O Caxias montou a defesa para impedir o jogo tricolor. Aos 21''32", em uma entrada sobre Cortes, Juliano levou o cartão amarelo.

No segundo tempo, o time da serra foi mais ofensivo e mostrou mais intensidade insistindo no ataque e levantando a torcida. A partir dos 26 minutos as investidas do grená só aumentaram. O Grêmio não conseguia chegar no gol do adversário.

Aos 29 minutos, Everton toca para a bola para Diego Souza pela direita dentro da área, cai e reclama de pênalti. O árbitro seguiu a partida. Minutos depois, o Caxias marcaria o único gol da partida.

Depois de marcar, o Caxias, dirigido por Lacerda, manteve a busca do ataque. Os dois times tentavam, e a torcida da casa elevou a pressão.

Diego Souza fez o gol de cabeça aos 46 minuto. O Grêmio tentou descontar no fim do jogo, com uma sequência de ataques para tentar o empate. Mas o adversário se manteve firme, brigando e empurrado pela torcida para garantir o resultado. Nos acréscimos de cinco minutos, o time comandado por Renato Portaluppi não conseguia marcar, como fez no Grenal 423, de sábado passado, quando

O retrospecto grená diante do Grêmio no Centenário acumulou mais uma vantagem. Nos últimos 15 anos, foram 12 enfrentamentos, com seis vitórias do Caxias (já somando a deste sábado), três derrotas e outros três empates. Foram 23 gols marcados e 16 sofridos.