Firmino marca no fim e coloca o Liverpool na final contra o Flamengo

A aguardada final entre Flamengo e Liverpool, 38 anos depois, foi confirmada ontem. O time inglês garantiu sua vaga na decisão do Mundial de Clubes ao derrotar, com certa dose de sofrimento, o Monterrey por 2 a 1, em Doha, no Catar. O brasileiro Roberto Firmino decidiu o duelo ao marcar aos 45 minutos do segundo tempo.

O resultado confirmou a esperada final entre os favoritos ao título do torneio organizado pela Fifa. A decisão está marcada para as 14h30min de sábado. Na terça-feira, os cariocas venceram os sauditas do Al-Hilal por 3 a 1. Desta forma, as duas equipes vão reeditar a final de 1981, quando o time liderado por Zico surpreendeu o mundo ao aplicar 3 a 0 nos ingleses e faturar o troféu.

Entre os dois favoritos, o Liverpool acabou sendo o time que mais sofreu em sua estreia. O técnico Jürgen Klopp surpreendeu ao escalar sua equipe com apenas quatro titulares. O motivo é o desgaste recente do Liverpool, que tem oito jogos no calendário somente em dezembro, por quatro competições diferentes, entre jogos decisivos, como aconteceu na Liga dos Campeões.

Não bastassem as baixas, o Liverpool teve dificuldade com a forte e eficiente marcação dos mexicanos, que aguentou o quanto pôde até os instantes finais. Mas não resistiu quando o time inglês passou a contar com o seu trio ofensivo, formado por Salah, Firmino e Mané. Os dois últimos entraram somente no segundo tempo. O brasileiro fora colocado em campo apenas seis minutos antes de decidir o duelo.

Os ingleses saíram na frente logo aos onze minutos, quando Salah recebeu na intermediária, girou rápido e deu passe preciso para Keita entrar na área e bater na saída do goleiro Barovero. Só que, dois minutos depois, o Monterrey buscou o empate. Após bate-rebate na área, o goleiro Alisson deu rebote e Funes Mori, sem qualquer marcação na pequena área, só completou para as redes.

Com mais posse de bola e controlando a partida, os mexicanos tentavam surpreender os favoritos, mas o golpe fatal saiu nos acréscimos: Salah investiu pela linha de fundo e acionou o lateral Alex Arnold (outro que entrou somente no segundo tempo), que deu passe preciso para Firmino. Na pequena área, o brasileiro só completou para as redes, garantindo a vaga do Liverpool na final do Mundial.