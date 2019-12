Sobis segue com futuro indefinido

Ídolo da torcida, lembrado nas conquistas das Libertadores de 2006 e 2010, Rafael Sobis ainda tem o futuro indefinido no Inter. Com o vínculo encerrando no próximo dia 31, o atacante não sabe se ficará à disposição de Eduardo Coudet em 2020. O primeiro semestre foi bem proveitoso para o jogador de 34 anos. Entretanto, na segunda metade de 2019, Sobis perdeu espaço e virou reserva, tanto com Odair Hellmann, como com Ricardo Colbachini e Zé Ricardo.

Em entrevista ao programa Bola nas Costas, da rádio Atlântida, ao ser questionado se fica no Colorado, ele rebateu: "tem que perguntar para quem contrata". O camisa 23 lembrou o baque que foi a perda da final da Copa do Brasil para o Athletico-PR e a queda de rendimento de todo o time na reta final da temporada.

Sobis avaliou seu desempenho neste ano. "Meu ano foi muito melhor do que muita gente imaginava. Joguei bem pouco no segundo semestre, mas tenho um dos melhores números do grupo. Se jogasse mais, seriam melhores. Mesmo assim, jogando pouco, tive um dos melhores números entre os atacantes", contou. Ele fez 49 jogos, marcou seis gols e deu move assistências.

Caso não permaneça no Beira-Rio, Jorge Machado, empresário do atleta, já teria recebido sondagens do Goiás e do Bragantino, campeão da Série B, que retorna à primeira divisão.

Enquanto segue analisando o mercado e reformulando o grupo, a direção colorada pode receber um incremento nos cofres. A possibilidade da venda do atacante Eduardo Sasha para um clube europeu pode render ganhos para o clube gaúcho. O Santos não revelou o clube, mas uma proposta de € 6 milhões (R$ 27 milhões) já teria sido feita. Como o Inter ainda detém 50% do valor da venda, o clube pode receber R$ 13,5 milhões pelo atleta.