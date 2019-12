Grêmio vence e afunda ainda mais o Cruzeiro

A despedida do Grêmio diante da torcida foi com um futebol não muito brilhante, mas a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro e o iminente rebaixamento dos mineiros empolgaram o torcedor, nesta quinta-feira, na Arena. Agora, no domingo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, no Serra Dourada, um time alternativo encerra o ano tricolor. Os titulares, inclusive o técnico Renato Portaluppi, seguem para curtir suas férias.

O primeiro tempo foi sofrível. Um Grêmio desinteressado com alguns jogadores errando passes fáceis duelou contra um Cruzeiro nervoso, desencontrado e sem a mínima formação tática. Prova disso é que três jogadores pendurados receberam cartão amarelo e estão fora do jogo ainda mais decisivo do ano, diante do Palmeiras, em casa, na última rodada.

A melhor chance nos 45 minutos iniciais foi dos visitantes. Aos 29, Éderson recebeu um lançamento longo. O volante surgiu como elemento surpresa e, cara a cara com Paulo Victor, deu um toquezinho por cobertura, mas o goleiro tricolor se esticou todo e tocou para escanteio. Já o Grêmio não levou perigo ao gol defendido por Fábio.

O segundo tempo começou com a torcida pegando no pé de Michel e Galhardo. Toda vez que eles tocavam na bola, a vaia era enorme. O desejo vindo das arquibancadas era de que o time se empenhasse para deixar a situação do Cruzeiro ainda mais delicada. Só que a Raposa chegou mais uma vez perto de marcar. Aos 13, Egídio rolou para dentro da área e encontrou Robinho livre. Ele finalizou, mas Michel evitou o gol. No lance, Robinho se machucou deixou o Cruzeiro com um a menos, já que Adílson Batista havia feito todas as alterações.

Com mais espaço, o Grêmio passou a chegar mais e, aos 21, Pepê faz boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Everton fez um bonito corta-luz, e a bola chegou até Ferreira. A jovem promessa gremista dominou e bateu para o fundo das redes. E, para sepultar a Raposa de vez, Pepê entrou a dribles na área e foi derrubado. Na cobrança da penalidade, ele mesmo deu números finais ao marcador: 2 a 0. Delírio nas arquibancadas ao som de “ão, ão, ão, segunda divisão”.

Grêmio 2

Paulo Victor; Galhardo (Patrick), David Braz, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Mathehus Henrique, Pepê, Diego Tardelli (Ferreira) e Everton; Luciano (Isaque). Técnico: Renato Portaluppi.

Cruzeiro 0

Fábio; Edílson, Léo, Cacá e Egídio; Henrique, Orejuela, Éderson, Ariel Cabral (Robinho) e David; Fred (Pedro Rocha). Técnico: Adílson Batista.

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO).