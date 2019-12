Inter bate o Grêmio por 4 a 2 e fatura o estadual feminino

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Pela primeira vez com formato em final única, o estádio 19 de Outubro, em Ijuí, foi o palco da grande decisão do Campeonato Gaúcho Feminino 2019. Em partida realizada na tarde deste domingo (1), um público de cerca de 2 mil pessoas, viu o Inter vencer o Grêmio por 4 a 2 e levantar a taça.

A equipe colorada encerrou a competição com a melhor campanha entre todas, sem conhecer o sabor da derrota uma única vez. Líderes isoladas na primeira fase, com 28 pontos ganhos, as coloradas ainda bateram o Oriente na semifinal. Ao todo, foram 110 gols marcados - e apenas 2 sofridos - em 12 jogos. O Inter ainda teve como destaque a artilheira da competição, Shasha, que anotou um total de 17 gols.

Os gols da decisão foram marcados por Fabi Simões (duas vezes), Jheniffer e Nana para o Inter. O Grêmio descontou com Pri Back e Juliana Oliveira

Inter 4

Yasmim; Leidi, Bruna Benites, Sorriso e Carol Gomes; Ju, Nana, Mariana Pires (Gabi Luizelli) e Shasha; Luana Spindler (Jheniffer) e Fabi Simões. Tecnico: Maurício Salgado.

Grêmio 2

Lorena; Geo (Jissele), Bicê (Bruna Flor), Ana Alice e Lorena González; Mariza, Pri Back, Katrine e Juliana Oliveira; Karina (Juju) e Karol Lins. Técnica: Patrícia Gusmão.

Árbitra: Andressa Hartmann