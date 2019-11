Grêmio deve ter retornos de Léo Moura e Maicon diante do São Paulo

A derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR adiou a confirmação do Grêmio na fase de grupos da próxima Libertadores da América. No entanto, o time de Renato Portaluppi tem um confronto direto pela vaga no torneio. Neste domingo, às 19h, o Tricolor recebe o São Paulo, na Arena. E para esta partida, a equipe não contará com Matheus Henrique e Diego Tardelli, ambos suspensos por cartão. O volante recebeu o terceiro amarelo, já o atacante foi expulso em Curitiba, após acertar um chute em um jogador do Furacão.

"Foi um lance infantil dele. Já pediu desculpa para o grupo. Mas a regra é para todos, vai ter a punição e a multa. Infelizmente, já é difícil 11 contra 11. Já estávamos com problemas", disse Renato. Para encarar o tricolor paulista, o treinador terá a volta de Maicon no meio-campo. Ele deve atuar ao lado de Michel, que permanece no time. Na frente, Pepê deve começar jogando. Na lateral-direita, Léo Moura, poupado na Arena da Baixada, retorna à equipe no lugar de Galhardo. O grupo gremista folgou nesta quinta-feira e volta às atividades nesta sexta.

Renato avaliou a derrota para os paranaenses e disse que os atletas seguem focados para garantir a permanência na parte de cima da tabela do Brasileirão. "Queremos ganhar sempre, mas nem sempre vai ser possível. O mais importante é que continuamos no G-4 e temos dois jogos em casa. Podemos carimbar a passagem direta para a Libertadores no domingo", apostou. Na sequência, o tricolor gaúcho receberá o Cruzeiro e fechará a participação contra o Goiás, no Serra Dourada.