Zé Ricardo tem desfalques para o jogo com o Goiás

Após tropeço em casa, o Inter volta o foco para mais uma partida diante de seu torcedor. Amanhã, às 19h30min, pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado recebe o Goiás. O empate com o Fortaleza por 2 a 2, domingo, ligou o alerta na busca por uma vaga na Libertadores 2020. Com Flamengo, campeão da Libertadores, e Athletico-PR, da Copa do Brasil, o G-4 virou G-6. Assim, o time de Zé Ricardo está a três pontos do São Paulo (6º colocado), último clube que está garantindo vaga direta no torneio continental.

O confronto com os goianos não deixa de ser um jogo de seis pontos, já que a equipe ocupa a nona colocação, com 46 pontos, cinco atrás do Inter e a quatro do Corinthians, último a garantir vaga na fase preliminar da Libertadores. Para este duelo, Zé Ricardo não contará com Lindoso e Rafael Sobis, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Além deles, Patrick e William Pottker preocupam. O volante foi substituído, após sentir algumas dores musculares. O atacante também deixou o campo e iniciou um trabalho com gelo na parte posterior da coxa. As escolhas de Zé Ricardo devem ser Bruno Silva na vaga de Lindoso e Nonato na de Patrick. Já Parede e Nico López brigam por um lugar no ataque, caso Pottker fique de fora.

Ontem, o goleiro Marcelo Lomba comentou o vacilo diante dos cearenses. Isso que ele defendeu um pênalti nos minutos finais, o que garantiu o empate e a conquista de um ponto. "A gente teve uma mudança, e alguns resultados negativos tiraram um pouco nossa convicção no modelo de jogo. Tem uma fase de adaptação, já que a nossa linha de zaga está bem mais adiantada", analisou.

O camisa 12 falou ainda da importância da torcida seguir apoiando o time e não deixar de comparecer no estádio. "É o nosso combustível, é o que empurra. Contra o Fluminense, a torcida estava em um momento de desconfiança, aos poucos começou a cantar e nos ajudou. Ontem a gente teve muito apoio. Foi legal ver o estádio com 30 mil pessoas", disse.

O treino de hoje é o último antes do enfrentamento com o Goiás. Zé Ricardo irá definir o time na atividade realizada à tarde, com portões fechado, no Beira-Rio.