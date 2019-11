Zé Ricardo aposta em Nonato como novo titular do meio-campo

Na primeira semana cheia de treinamentos, o técnico Zé Ricardo conseguiu mostrar pontos positivos e a evolução da equipe no empate sem gols com o Corinthians, domingo, em São Paulo. Mesmo sem ter conseguido os três pontos, o Colorado não sofreu gols pela primeira vez nas mãos do novo comandante. Além disso, teve um retorno importante: Nonato.

O jovem meia de 21 anos entrou somente aos 39 minutos da etapa final no lugar de D'Alessandro, mas para o treinador ele é titular, caso não volte a sofrer com as dores no quadril. A sua última atuação havia sido no dia 5 de outubro, no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Para Zé Ricardo, Nonato retorna com chances reais de reassumir sua posição. "Acho que ele é titular da equipe. Demonstrou isso o ano todo. Antes de eu chegar, ele jogava bastante. É um meio-campista que pode começar mais atrás para fazer aproximação. Como o D'Alessandro não acompanhava o movimento, entendemos que seria o ideal. Ele tem qualidade e discernimento", analisou o técnico.

O Colorado se reapresenta hoje à tarde para iniciar a preparação para a partida com o Fortaleza, domingo, às 19h, no Beira-Rio.