Grêmio e Melnick Even lançam primeiro hotel temático de futebol no Brasil

O Grêmio e a incorporadora Melnick Even aparentaram nesta quinta-feira o primeiro empreendimento de hotel temático de futebol no Brasil. Serão 10 andares e 144 unidades localizado na rua Dr Timóteo no bairro Moinhos de Vento.

“É um projeto inovador e que não existe no país. Fomos provocados pelo Grêmio. No momento de crise no mercado imobiliário estamos abertos a ideia diferente”, diz o presidente da Melnick Leandro Melnick.

“O projeto une nossa expertise de mercado imobiliário e a marca forte do clube”, arrematou CEO. Com essa parceria, a rede Radisson, que é a bandeira do Moinhos 1903, será o local de concentração do time a partir de 2020. A rede Laghetto finaliza o contrato até o fim do ano.

O negócio marca ainda um retorno simbólico do Tricolor para o local onde o time nasceu, no bairro Moinhos de Vento.

“Vai ser a casa do Grêmio no bairro”, avisou Melnick.

A operação do hotel será da Atlântica, maior operadora de quartos de hotelaria no Brasil, mais de R$ 6 bilhões em ativos.

O último andar terá rooftop com skyward para transmissão de jogos.