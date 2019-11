Evento traz 13 lutas para Porto Alegre

Pela primeira vez em Porto Alegre, o Taura MMA será disputado no próximo dia 24, em um octógono montado no Centro de Eventos do BarraShoppingSul. Sob o comando dos irmãos Minotauro e Minotouro, da Team Nogueira, em parceria com o empresário Djônatan Leão (d), o evento, em sua oitava edição, reunirá nomes de peso do cenário nacional. O principal embate do dia será entre o uruguaio Juan Gonzalez (e) e o brasileiro Douglas He-Man. Ao todo serão 13 lutas entre o card preliminar e o principal, iniciando às 19h. Os ingressos estão à venda pelo site www.minhaentrada.com.br e dão direito às lutas e a estrutura de entretenimento para a família disponível no local, aberta já a partir das 17h.