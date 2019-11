Colorado busca recuperação diante do Ceará

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Neste returno do Brasileirão, o Inter venceu apenas quatro jogos em dez disputados. Sem conseguir emplacar duas vitórias em sequência, o Colorado só não deixou o grupo dos times que vão á Libertadores em 2020 porque o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, está na frente. Para buscar mais três pontos, o time de Zé Ricardo vai até o Nordeste para enfrentar o Ceará, hoje, às 19h30min, na Arena Castelão.

Para este confronto, o time não conta com Marcelo Lomba, Edenilson e Nico López, todos cumprindo suspensão. O treinador pode até voltar a usar o tripé utilizado por Odair Hellmann. Ontem, Zé Ricardo comandou um treino fechado no CT do Fortaleza, na capital cearense. O mistério deve seguir até momentos antes de a bola rolar.

Caso ele mantenha o 4-2-3-1 usado desde que assumiu o time, Patrick pode entrar ao lado de Rodrigo Lindoso. Danilo Fernandes é o substituto imediato de Lomba e no meio-campo, D'Alessandro inicia entre os titulares. Quem também entra na briga por sair jogando é William Pottker. Assim, a formação colorada pode ter Danilo Fernandes; Heitor, Moledo, Cuesta e Uendel; Lindoso, Patrick, Parede, D'Alessandro e Wellington Silva (Pottker); Guerrero.