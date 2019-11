Grêmio tem retorno de Léo Moura contra o CSA

O Grêmio voltou ao trabalho na manhã de ontem após a segunda-feira de folga. Com o clima leve depois da vitória sobre o Inter, por 2 a 0, no domingo, os jogadores iniciaram a preparação para a partida contra o CSA, amanhã, às 21h, na Arena. O foco no confronto com o time treinado por Argel Fuchs é tratado com extremo cuidado, já que no primeiro turno, o Tricolor não passou de um empate sem gols com os alagoanos em Maceió.

O objetivo gremista é ingressar no G-4 do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está dois pontos atrás do São Paulo, que entra em campo amanhã, diante do Fluminense no Morumbi. Para o enfrentamento com o CSA, a tendência é de que Léo Moura comece entre os titulares. No domingo, ele iniciou no banco de reservas, entrando na segunda etapa. Com isso, Galhardo volta a ser suplente. Ontem, o atacante Alisson e o zagueiro Walter Kannemann apenas correram ao redor do gramado. No início do treino, o volante Maicon trabalhou em separado, mas atuou normalmente na atividade técnica.

O capitão Maicon pediu muita atenção dos companheiros para o enfrentamento com os alagoanos. "Sempre falamos que são os piores jogos. Vai chegando na reta final e essas equipes vendem caro a derrota. Temos que tirar de lição o primeiro turno, onde não conseguimos vencer, para fazer um grande jogo e ganhar. Não tem mais como deixar passar", alertou o volante, já que o CSA ocupa a 18ª colocação e está a quatro pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Ontem, a atividade no CT Luiz Carvalho teve uma movimentação diferente. As crianças e adolescentes atendidas pelo Instituto Geração Tricolor visitaram o treino e tiraram fotos com seus ídolos. A ação celebrou os nove anos da instituição. Os jogadores receberam cartas feitas pelos jovens com mensagens e desenhos com o significado e a importância da instituição na vida deles.