Renato enaltece a superioridade do Grêmio e afirma que foi barato o resultado

A supremacia do Grêmio sobre o Inter na temporada ficou evidenciada na vitória por 2 a 0 no clássico deste domingo, na Arena. Na entrevista pós-jogo, Renato Portaluppi citou a superioridade técnica em relação ao rival e ainda deu uma alfinetada, respeitosamente, no adversário. "O Internacional, com todo respeito, joga de uma maneira que não me agrada. Uma equipe que fica sempre se defendendo, também contra as outras grandes equipes do futebol brasileiro. É só olhar quem está na frente no campeonato. São clubes que procuram o gol o tempo todo”, disse.

O treinador gremista lembrou ainda que o Grêmio não está melhor que o Inter apenas neste ano, lembrando o tempo que está à frente do clube. “Nossa supremacia acontece há três anos. Neste ano, foi mais uma vez comprovada. Cinco grenais. No momento em que a gente não perde nenhum, mostramos a nossa força”, analisou.

Sobre a vitória, Renato aproveitou para dar mais uma cutucada no rival: “Hoje foi um massacre. Ficou barato. Se não tirasse o pé do acelerador, e não foi ordem minha, pode ter certeza que ia ser goleada", provocou.

A permanência do treinador no clube para 2020 também foi pauta na coletiva pós-Grenal. “Minha preocupação é com o G-4 e colocar o Grêmio na Libertadores. De vez em quando converso com o presidente. Fica tranquilo", garantiu Renato.