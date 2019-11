Grêmio bate o Inter por 2 a 0 no Grenal 422

Depois da expectativa de grandes clássicos pela Copa do Brasil e Libertadores da América, restou à dupla Grenal apenas o confronto pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, Grêmio e Inter entraram em campo na luta por uma vaga na Libertadores de 2020. E o Grenal 422 foi dominado pelos donos da casa, que venceram por 2 a 0, e seguem na cola do São Paulo, quarto colocado, posição que dá vaga direta ao torneio continental. Nesta temporada, o Grêmio soma cinco Grenais sem perder e o mais curioso: o único gol marcado pelo Inter foi contra, do zagueiro Paulo Miranda. No total, 44.376 pessoas presenciaram mais uma partida que se viu a superioridade do azul sobre o vermelho.

O técnico Zé Ricardo, estreante em Grenais, surpreendeu ao escalar um time bem ofensivo, o mesmo que venceu o Bahia em seu primeiro jogo à frente do Colorado. A primeira chegada perigosa, porém, foi dos donos da casa. Aos três minutos, Alisson cobrou escanteio na cabeça de Luciano. Lomba se esticou todo e fez grande defesa.

Com as linhas avançadas, os dois times pressionavam a marcação e não davam espaço para as defesas saírem jogando. Se, com a bola rolando estava difícil, as chances de gol começaram a surgir na bola parada. Aos 19, Galhardo cobrou falta na barreira. Na sobra, ele mesmo chutou, forçando Lomba a fazer outra intervenção.

Mais tarde, aos 33, após uma falta infantil de Parede, Alisson levantou a bola na área, Geromel subiu mais alto e cabeceou para o fundo das redes. Os visitantes sentiram o revés e não conseguiram se reencontrar em campo. Com mais posse de bola, o Tricolor dominou as ações, trocou passes, mas não levou perigo ao gol de Lomba.

Lomba é expulso e Grêmio confirma superioridade

O Colorado voltou do vestiário com D’Alessandro no lugar de Neílton, de fraca participação. Logo no primeiro minuto, Edenilson falhou, Everton saiu em velocidade, tabelou com Tardelli, e soltou uma bomba que parou na trave. Aos cinco minutos, Lomba deu uma voadora em Luciano para evitar o avanço do atacante gremista e acabou expulso. Com isso, Parede, inoperante, saiu para a entrada de Danilo Fernandes.

Com mais espaço, o Grêmio seguiu melhor. Já o Inter, precisando empatar, se lançava à frente, mas abria buracos no meio-campo, oferecendo o contra-ataque. Mesmo assim, o jogador a mais não se evidenciou em campo nos primeiros momentos. O Inter trocou passes por alguns minutos e procurava se aproximar da área adversária.

Aos 25, Matheus Henrique, de ótima atuação, avançou com a bola e chutou forte. Danilo Fernandes espalmou para frente onde estava Tardelli, que chutou. A bola desviou em Moledo e quase entrou. Renato, então, colocou Pepê para dar mais movimentação ao ataque gremista. E, no seu primeiro lance, a qualidade se evidenciou mais uma vez na Arena. Ele apareceu pela direita e cruzou para o meio onde surgiu Rômulo. O contestado volante gremista acertou um belo chute que ainda tocou no travessão antes de morrer nas redes.

O novo revés abateu ainda mais o Colorado. A cada ataque gremista era um terror para o Inter. Nos minutos finais, Matheus Henrique e Everton quase transformaram a vitória em goleada, mas não conseguiram ampliar o placar.

Neste meio de semana, o Tricolor recebe o CSA e o Colorado vai a Fortaleza encarar o Ceará, precisando voltar a vencer já que deixou o G-6 da competição.