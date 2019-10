Vitória para deixar a tristeza para trás

O desafio do Grêmio era claro, ontem: sacudir a poeira da humilhante eliminação para o Flamengo na Libertadores e retomar, com uma vitória, a disputa por uma vaga entre os melhores do Campeonato Brasileiro. E a missão foi cumprida. Mais qualificado, o Tricolor fez 3 a 0 e subiu aos 44 pontos – ainda fora do G-6, mas mais próximo da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.

O clima na Arena era melancólico: com meros 9.786 presentes, o estádio tinha enormes vazios, e até a área das organizadas chamava atenção pela baixa presença de torcedores. Restava ao Grêmio tentar afastar o baixo astral com muita entrega – e o começo de jogo mostrou um time concentrado e movediço, querendo abrir rapidamente o placar. E conseguiu: logo aos 12 minutos, Luciano girou bem com a bola, fez ótimo passe e achou Maicon livre dentro da área para mandar uma pancada para as redes.

Marcando alto, o Tricolor recuperava a bola com frequência, mas faltava capricho na hora de encaminhar a conclusão. Jogando como centroavante, Luciano era um dos destaques, dando agilidade às ações ofensivas. Com o tempo, porém, o Botafogo foi crescendo, e quase fez aos 43 minutos, com Diego Souza e Gabriel obrigando Paulo Victor, duas vezes, a salvar. Nos descontos, porém, quem quase fez foi o Grêmio, em falta que Luciano cobrou no travessão.

A volta do vestiário mostrou uma situação muito parecida com o começo de jogo, com o Grêmio buscando muito o campo ofensivo. O problema era a hesitação em chutar a gol: só aos 16mins o goleiro adversário foi testado, em arremate de Matheus Henrique da entrada da área. Na medida em que o jogo foi ficando mais morno, o Fogão foi ganhando confiança, e algumas chegadas levavam perigo real a Paulo Victor.

Aos 26 minutos, o desafogo. Everton achou Tardelli, que fez boa jogada pela esquerda e chutou forte. Gatito espalmou para dentro da área, e Thaciano, com o gol aberto, não perdoou: 2 a 0. Menos de dez minutos depois, veio mais um: em meio ao bate-rebate, Pepê recuou para Thaciano, que dá um chute forte. Um defensor botafoguense espalmou, como se fosse goleiro – seria pênalti, mas Everton surgiu para concluir e garantir, sem interferência do VAR, o terceiro. No contra-ataque, o time gaúcho chegou a ter chances de marcar mais, mas o placar ficou de bom tamanho para um time que busca, aos poucos, recuperar a confiança.