Vice de Roland Garros, Dominic Thiem é o primeiro tenista confirmado no Rio Open de 2020

A organização do Rio Open anunciou nesta sexta-feira uma atração de peso e bem conhecida do torcedor para a próxima edição do torneio, marcada para ser disputada de 15 a 23 de fevereiro de 2020. Se trata do austríaco Dominic Thiem, hoje o quinto colocado do ranking da ATP e vice-campeão da duas últimas edições de Roland Garros.

Thiem, de 26 anos, vai participar pela quinta vez consecutiva do Rio Open, ATP 500 disputado em quadras de saibro e do qual foi campeão em 2017, sendo este um dos 14 títulos da sua carreira - dez deles no piso de terra batida. Nesta temporada, além de ter sido finalista de Roland Garros, o austríaco foi campeão do Masters 1000 de Indian Wells, além dos Torneios de Barcelona e de Kitzbühel.

"Estou vivendo um ano muito importante na minha carreira, mas já pensando em 2020, fico feliz de confirmar o meu retorno ao Rio Open. É um torneio que pode me ajudar na preparação para o meu objetivo, que é ganhar Roland Garros, além de ser um local em que eu me sinto muito confortável. A energia do público brasileiro é sempre especial", comentou Thiem.

Em 2019, o sérvio Laslo Djere faturou o título do Rio Open, tendo derrotado na decisão o canadense Felix Auger-Aliassime. E a lista completa de participantes da chave deverá estar fechada em janeiro.

"É sempre muito legal poder garantir um top 5 no nosso torneio, principalmente alguém que é uma referência no saibro como o Thiem. Os brasileiros têm acompanhado de perto a evolução dele e 2020 promete ser uma temporada ainda mais vitoriosa para ele", afirmou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.