Diante do cenário caótico no Chile, a Conmebol analisa a possibilidade de mudança do local da final da Copa Libertadores deste ano. O Estádio Nacional do Chile, em Santiago, é a sede da decisão do maior torneio continental, marcada para 23 de novembro. Segundo o Diário Olé, jornal argentino, acontecerá uma reunião na entidade nesta segunda-feira (21) para avaliar uma possível troca.

A Conmebol publicou um comunicado em que informa que está monitorando a situação interna no Chile, mas, em post no Twitter, "reafirmou o compromisso de disputar a final única em "data, local e hora acordados inicialmente".

CONMEBOL reafirma su compromiso de disputar la Final Única de la CONMEBOL Libertadores 2019 en la fecha, lugar y hora acordados inicialmente.

pic.twitter.com/QAHId4gSYe Más información: https://t.co/ZAwLeaghbK — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 20 de outubro de 2019