O que torcedores esperam do Grêmio contra o Flamengo

Quem foi ao jogo do Grêmio contra o Bahia, na quarta-feira (16), não se abalou com a derrota tricolor por 1 a 0 e nem estava com a cabeça dentro do campo da Arena Porto-Alegrense. Os torcedores do Grêmio só pensavam naquilo. No confronto com o Flamengo na próxima quarta-feira (23), no Maracanã, no Rio, que vale a vaga na final da Libertadores, que muitos estão chamando de duelo do ano do futebol brasileiro.

O Jornal do Comércio foi à Arena ouvir dos gremistas o que eles esperam do jogo do Maracanã. Nos registros que estão na reportagem em vídeo, é possível identificar tricolores de quatro tipos: ansiosos pelo jogo, realistas confiantes, táticos ao estilo de técnico-torcedor e tranquilos de que tudo vai dar certo.

Confira as apostas de cada um no vídeo:

Na torcida, a confiança domina. Do pequeno David, que estava inquieto para entrar na Arena com a mãe e a irmãzinha, que espera 2 x 0 no placar, a outros que vão no 2 x 1 para fugir dos pênaltis. "Vamos ficar ansiosos, nervosos, mas vamos ganhar, né, David", disse a mãe do garoto. "Mas vai dar tudo certo."

Um jovem bem ao estilo dos ansiosos avisou que um "jogo desse não dá para assistir sozinho". Vai que acontece algo, né. "O emocional bate forte, o coração fica a mil. É teste para cardíaca", resumiu o torcedor.

O vendedor de pipoca, há mais de 30 anos em jornadas nos estádios, desde o tempo do Olímpico, José Souza, é gremista, mesmo que atue também no Beira-Rio, templo do Inter, lembra de alguns momentos do jogo na Arena no dia 2, quando o Grêmio empatou quase no fim do jogo.

O pipoqueiro Souza acompanha há 30 anos confrontos que testam a emoção. Fotos: Patrícia Comunello

"Quase não tenho tempo para sofrer", garantiu. Nesta quarta, como Souza não vai trabalhar, ele promete ficar ligado na TV, mas não arrisca o desfecho.

No primeiro jogo, torcedores apelaram à alma copeira do tricolor para explicar o gol para se manter vivo.

No time dos realistas confiantes, Marcelo Lucas mandou alertas para o técnico Renato Portaluppi e seu grupo: "Tem de ter muita inteligência no jogo, tem de ser muito esperto e safo", listou como atitudes preventivas. Lucas também emitiu uma suspeita: "Eles estão com a malandragem no Flamengo, dizendo que tem muitos lesionados, mas acho que isso é migué."

Felipe diz que time tem de 'entrar com toda a garra' e está confiante na classificação

Outro realista confiante é Felipe Petry, 14 anos, diz que o time tem de "entrar com toda a garra em campo" e aposta que "vai dar para ganhar". "O que o Renato decidir fazer, vai dar certo", acredita. Felipe estava na Arena no primeiro jogo e comentou: "Foi muita tensão. Todo mundo saiu daqui precisando de uma massagem".

No reduto dos 'táticos ao estilo de técnico-torcedor', João Luiz Palmeiro, apresentou a linha do jogo: "tem de fazer jogada na velocidade. "Quando passam a bola para o Cebolinha (Everton), que é o único veloz do time, ele pega a bola e enlouquece a defesa adversária."

'Cebolinha é o mais veloz. Ele pega a bola e enlouquece o adversário', diz Palmeiro, ao lado de Marsiane

Palmeiro até admitiu que seu coração não aguenta mais tanta emoção, e disse um "tá bom" para o placar que Marsiane Chiarelli arriscou para o duelo: "2 a 1 para o Grêmio".

Muito nervoso com os erros do grupo de Portaluppi no jogo contra o Bahia, Nivaldo Lopes, que mora em Tramandaí, mostrou sobriedade para a partida e vida ou morte no Maracanã: "Quarta-feira vai ser Grêmio de verdade. Vai ser 2 a 1 para nós, e Grêmio classificado".

Lopes arremata: "Rumo a Santiago", referindo-se ao palco da final da Libertadores em 23 de novembro. O adversário de quem sair do confronto brasileiro sai da partida um dia antes, nesta terça-feira (22), entre River Plate e Boca Juniors.

Lopes aposta na classificação tricolor com placar de 2 a 1 e avisa: 'Rumo a Santiago'

O que é unanimidade entre todos os estilos é que "o Grêmio é copeiro", "é imortal" e "joga para vencer". E como declarou a filha de Lucas, Emanuella, de 12 anos, sem meias palavras: "Eu amo o Grêmio."

No Maracanã, o placar de 0 x 0 dá a vaga ao Flamengo, empate em 1 x 11 leva a decisão aos pênaltis. O Grêmio vencendo por 2 a 1 ou mais (vale empate de 2 x 2) fica com a vaga para a final no Chile.