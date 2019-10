Inter esbarra em contratos de favoritos e não define prazo por novo técnico

Os primeiros contatos do Internacional na busca por um substituto para Odair Hellmann não deram certo até agora. Roger Machado e Tiago Nunes, nomes preferidos da diretoria, possuem contratos com Bahia e Athletico-PR, respectivamente, e a mudança a Porto Alegre não aparece como possibilidade no horizonte de ambos.





As movimentações do Inter no mercado começaram na noite de quinta (10), após confirmação da demissão de Odair, e avançaram ao longo das primeiras horas desta sexta-feira (11). O clube segue sem dar prazo para concluir as tratativas, mas já descarta anunciar treinador no final de semana.





Os dirigentes admitem dificuldades em avançar, mas adotaram o discurso de não riscar nenhum nome da lista de especulados.





Roger é um alvo que o Inter já analisou antes, mas atualmente ele está bem em Salvador e comanda uma boa campanha no Brasileiro. Além disso, o ex-lateral do Grêmio e Fluminense tem contrato até dezembro do ano que vem.





Tiago Nunes, campeão da Copa do Brasil diante do próprio Internacional, tem vínculo até dezembro. A permanência ainda é tratada como provável, mas não gerou nenhuma tratativa com os dirigentes do Athletico.





A reportagem ouviu que o objetivo do Inter é assinar com um treinador que permaneça no clube em 2020. Ou seja, sem mandato tampão e específico para a reta final do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, diante da dificuldade de negociar com os principais alvos, a contratação de um técnico provisório aparece no fim da lista de alternativas.





Diante do Santos no domingo (13), Ricardo Colbachini será o treinador. O comandante do time B tem chance de também dirigir a equipe principal contra o Avaí na quinta-feira (17), em Florianópolis.





Nomes como Bolívar, ex-zagueiro e atualmente no comando do Brasil de Pelotas, e Lisca, ex-Ceará e próprio Inter, não estão sendo considerados no momento.

