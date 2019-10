Elenco do Inter faz pedido à direção para que Odair não seja demitido

O grupo de jogadores do Internacional e parte da diretoria não querem a demissão de Odair Hellmann. A posição foi externada pelos atletas ao longo da viagem de volta a Porto Alegre, depois da derrota para o CSA, em Alagoas . A conversa visa apresentar o outro lado para a cúpula, neste momento inclinada a desligar o treinador ao longo do dia.

A derrota no estádio Rei Pelé veio acompanhada de uma atuação ruim. Pior. O Inter chegou a quatro rodadas do Campeonato Brasileiro sem vitória.

Roberto Melo, vice de futebol, deu entrevista após o jogo com o CSA e não garantiu o treinador no cargo. A declaração caiu como sinal justamente do oposto: iminente saída. A partir da manifestação do dirigente é que surgiu a reação do grupo de jogadores.

Segundo apurou o UOL Esporte, líderes do elenco e uma ala do departamento de futebol se posicionaram em favor da permanência de Odair Hellmann. A mensagem foi passada claramente ao longo da madrugada e a mais de um dirigente do clube.

O entendimento dos defensores de Odair é que a troca, agora, pode tornar o ambiente ainda mais instável. Pela mudança no método de trabalho e inerente período de adaptação.

A delegação do Internacional desembarcou em Porto Alegre pela manhã e a diretoria se reunirá para definir o futuro da comissão técnica. Depois da derrota em Alagoas, a ideia construída foi de troca de treinador e saída de Maurício Dulac, auxiliar técnico.

Caso a demissão de Odair seja confirmada, Ricardo Colbachini, treinador do time sub-23, deve treinar o Inter contra o Santos, no domingo, em Porto Alegre.

Folhapress